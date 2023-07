A- A+

Com salários de até R$ 3.100, IBGE lança dois editais com 7.548 vagas; há 309 para Pernambuco Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de julho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira (4), dois editais com o total de 7.548 vagas de nível médio para todo o Brasil, para os cargos de Supervisor de Coleta e Qualidade e Agente de Pesquisa e Mapeamento. Ao todo, há 309 oportunidades para Pernambuco.

Confira distribuição de vagas e salários:

- 806 para Supervisor de Coleta e Qualidade - sendo 30 vagas para o Pernambuco - com remuneração de R$ 3.100.

- 6.742 para Agente de Pesquisa e Mapeamento - sendo 279 vagas para o Estado - com remuneração de R$ 1.387,50.

De acordo com o edital, as duas funções ofertam vagas para pessoas pretas ou pardas e para pessoas com deficiência. O contrato tem previsão de duração de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos.



Além de salário, o contratado também terá direito a auxílio alimentação, no valor de R$ 658, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de julho, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,20 para ambas as funções.





A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatória, com 60 questões distribuídas nas seguintes áreas:

Supervisor de Coleta e Qualidade:

- Língua portuguesa

- Matemática e raciocínio lógico

- Ética no serviço público

- Noções de informática

- Noções de administração e situações gerenciais

- Geografia



Agente de Pesquisa e Mapeamento:

- Língua portuguesa

- Matemática e raciocínio lógico

- Ética no serviço público

- Geografia

As provas serão aplicadas no dia 17 de setembro. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 23 de outubro. Para as duas funções a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.



Entre as atribuições da função de Supervisor de Coleta e Qualidade estão organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos.

Já algumas atribuições da função de Agente de Pesquisas e Mapeamento são visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e (ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico.

