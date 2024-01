A- A+

Com salários de até R$ 4.318, Prefeitura de Agrestina, no Agreste, abre concurso com 267 vagas Inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 11 de fevereiro

A Prefeitura de Agrestina, no Agreste de Pernambuco, abriu concurso público com 267 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior, em diversas áreas de atuação.

De acordo com o edital, as oportunidades são destinadas para as Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Administração. Os salários variam e podem chegar a R$ 4.318.

Há vagas para Professor, Psicólogo, Médico Veterinário, Odontólogo, Porteiro, Merendeira, Assistente Administrativo, Técnico em Informática, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias, Auxiliar de Farmácia, Condutor de veículo (Samu), Cozinheiro, Eletricista, Enfermeiro e outros.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 11 de fevereiro, no site da Fundação Vale do Piauí (Funvapi), responsável pela organização do certame.

A seleção será por meio de prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, previstas para acontecer nos dias 2 e 3 de março, além de prova de títulos para o cargo de professor.



Também haverá avaliação por meio de prova prática para os cargos de Condutor de veículo (Samu), Eletricista, Mecânico, Operador de máquinas leves, Operador de máquinas pesadas, Tratorista e Assistente Administrativo.

O resultado final do concurso público deve ser divulgado em maio deste ano.

