Com salários de até R$ 6,5 mil, SES abre 12 vagas para gerentes regionais de saúde

Com salários de até R$ 6,5 mil, foram abertas, nesta quinta-feira (4), as inscrições da seleção pública simplificada com 12 vagas para o cargo de gerente nas Gerências Regionais de Saúde de Pernambuco (Geres).



As vagas são para Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Goiana. Os interessados devem se inscrever até o dia 19 de maio, no site da Secretaria Estadual de Saúde.



Os selecionadores deverão planejar, organizar e coordenar as ações de saúde no âmbito regional. Para participar, é necessário ser portador de diploma de nível superior, ter experiência profissional comprovada no Sistema Único de Saúde (SUS) e também em cargo de gestão, na área da saúde, no setor público ou privado, nos últimos quatro anos.



A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira via avaliação curricular e análise de plano de gestão elaborado pelo candidato, e a segunda por meio de entrevista e prova prática. As etapas serão de caráter classificatório e eliminatório.



De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta, o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 30 de junho.



Caso o candidato aprovado seja servidor público estadual, o profissional receberá seu atual salário mais uma comissão de R$ 5.241,11 pelo cargo de gestão. Se o aprovado não for servidor público, o salário será de R$ 6.551,39.

