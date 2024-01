Com salários de até R$ 8.672,64, Coren-PE abre concurso público para contratação imediata

A- A+

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) abriu, nesta quinta-feira (4), inscrições para concurso público com 10 vagas de contratação imediata distribuídas entre os cargos de enfermeiro (a) fiscal e motorista.



Do total de vagas, sete são para enfermeiro(a) fiscal, com salário de R$ 8.672,64, e três para motorista, com remuneração de R$ 2.353,53, além de benefícios.



Segundo o Coren-PE, estão previstas outras nove vagas para cadastro reserva (sete para enfermeiro fiscal e duas para motoristas).



As inscrições seguem até o dia 6 de fevereiro e devem ser feitas, exclusivamente, no site da Sustente, empresa responsável pela organização do certame.



Para concorrer a uma das vagas destinadas a enfermeiro(a) fiscal, o candidato deve ter formação superior completa no curso de enfermagem e experiência mínima comprovada de três anos na área.



Já para motoristas, o pré-requisito é possuir ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria D.



Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

A seleção será por meio de provas aplicadas no dia 17 de março. Para o nível superior, a seleção será dividida em três etapas: provas objetiva e discursiva e avaliação de título. Já para motorista, serão duas etapas: prova objetiva e discursiva.



O resultado final deve ser divulgado até 14 de junho. Todos os detalhes e o cronograma das atividades estão disponíveis no edital.

Serviço:

Concurso público para o Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE).

Contratação imediata: sete vagas para enfermeiro(a) fiscal e três para motoristas.

Cadastro de reserva: sete vagas para enfermeiro(a) fiscal e duas para motoristas.

Período de inscrições: de 4 de janeiro a 6 de fevereiro de 2024.

Taxa de inscrição: R$95 (motorista) e R$120 (enfermeiro-fiscal).

Edital e inscrição: www.sustente.org.br

