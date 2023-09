A- A+

Com vagas para o Recife, Transpetro lança seleções com 207 vagas e salários de até R$ 15,4 mil Prazo de inscrição dos três certames vai até 30 de outubro

Subsidiária da Petrobras, a Transpetro anunciou, nesta sexta-feira (29), a publicação de três editais para processo seletivo público. O prazo de inscrição dos três certames vai até 30 de outubro. Há vagas para o Recife e para Ipojuca, em Pernambuco.

A companhia oferta 154 vagas de níveis médio e superior para seu quadro de terra e outras 53 para o quadro de mar, totalizando 207 oportunidades.

Para esses processos, a Transpetro reserva 10% das posições para pessoas com deficiência, bem como garante 20% das vagas para candidatos negros.

De acordo com a Transpetro, para o quadro de terra, dois processos seletivos contabilizam 64 vagas para nível médio, em 13 cargos, e 90 para nível superior, distribuídas em 28 funções. Outro certame é destinado ao quadro de mar, com 53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição.





Para o quadro de terra, a companhia adotou a estratégia de realizar certames regionais, permitindo que o candidato escolha a região do país onde pretende atuar. Nas vagas do quadro de mar, a disputa é nacional.

As provas devem ser feitas em dezembro, com organização da Fundação Cesgranrio, nas principais capitais brasileiras, incluindo o Recife. O processo seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

>> Confira aqui o edital para nível médio do quadro de terra

>> Clique aqui e acesse o edital para nível superior do quadro de terra

>> Leia aqui o edital para o quadro de mar

Remuneração e benefícios

No quadro de terra, os profissionais de nível médio terão remuneração inicial de R$ 5.563,90 e os profissionais de nível superior, de R$ 12.739,70.

Para as vagas de empregados que trabalham embarcados, a remuneração, incluindo gratificação, pode chegar a R$ 15.410,02 (2º oficial de náutica ou 2º oficial de máquinas).



A Política de Recursos Humanos da Transpetro oferece benefícios como

Plano de carreira;

auxílio-creche ou auxílio-acompanhante;

benefício educacional;

assistência multidisciplinar de saúde;

benefício-farmácia;

plano opcional de previdência complementar;

e programa de assistência especial, destinado às pessoas com deficiência.

Provas e documentos

Para os cargos de nível médio do quadro de terra, há provas de conhecimentos básicos de português e matemática e de conhecimentos específicos para cada ênfase. Já para os cargos de nível superior do quadro de terra, a avaliação envolve português, inglês e conhecimentos específicos.



Para o cargo de advogado, está prevista, ainda, prova discursiva. As avaliações do quadro de mar envolvem testes de conhecimentos básicos e específicos para cada cargo, bem como avaliação física.

