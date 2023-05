Como se preparar para concurso na carreira policial

A- A+

A carreira policial se divide em três ramificações: Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, cada qual com suas particularidades e desafios. Descobrir como se preparar para as provas dos concursos públicos é considerado um dos maiores desafios para aqueles que buscam a carreira policial. Milhões de candidatos são atraídos para essa área e pensando nisso a Folha de Pernambuco preparou algumas dicas de como se preparar para as provas.

Decidir a corporação

Inicialmente, é preciso entender que a esfera da Segurança Pública abrange diversos segmentos, cada um com suas particularidades e desafios. Para dar início aos estudos, o primeiro passo é decidir qual corporação você quer atuar: Polícia Civil, Militar ou Federal.

Segundo Alessandra Proa, professora de Direito Administrativo e Constitucional do Centro Universitário UniFBV Wyden, para se criar um cronograma de estudos, primeiramente é necessário buscar o edital para saber quais são as regras do concurso, disciplinas cobradas e o número de questões por matéria.

“É fundamental dedicar um tempo maior às disciplinas que caem mais questões. Aquelas em que há maior dificuldade de aprendizado, também necessitam de uma atenção especial”, afirma. A professora também conta que o principal ponto para aprovação é ter foco e disciplina na realização das suas atividades.

“Cumpra rigorosamente o seu cronograma. Se você, por exemplo, colocou no seu cronograma que iniciará os estudos às 8h da manhã, haja como se fosse um compromisso de trabalho e não se atrase”, orienta.

Eliminar as distrações

O que também ajuda o concurseiro a seguir o seu plano de estudos é eliminar as distrações cotidianas, escolher um lugar tranquilo e antes de começar, sempre conferir todo o material necessário. Ela traz como exemplo o uso do celular.

Quanto à prova objetiva, Alessandra diz que as matérias mais frequentes em concursos para a carreira policial são Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Administrativo. Ela orienta o candidato a estar atento ao fato de que cada categoria tem uma legislação específica, porque as polícias Militar e Civil estão vinculadas aos Estados e a Federal, à União.

Por fim, Alessandra Proa lembra da prova de aptidão física, presente na maioria desses concursos. O candidato pode se preparar praticando exercícios físicos e tendo uma boa e saudável alimentação.

Veja também

BRASIL Anderson Torres presta novo depoimento à PF nesta segunda (8): saiba os principais pontos