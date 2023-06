A- A+

Compaz da Linha do Tiro recebe curso gratuito de formação empreendedora Iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae e a Prefeitura do Recife

Interessados em formação empreendedora podem se inscrever para um curso gratuito parte do Programa de Formação Empreendedora (Forme), do Instituto Fecomércio-PE.

O curso será ministrado no Compaz Governador Eduardo Campos, que fica na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife, a partir da próxima quarta-feira (7) - dia em que se encerram as inscrições.

A iniciativa visa desenvolver a autoestima como elemento de transformação pessoal e profissional para identificar e reforçar atitudes empreendedoras em jovens e adultos acima dos 18 anos, com ensino médio completo ou incompleto, que desejam começar a empreender em áreas como e-commerce, roupas, papelaria, serviços de manutenção, maquiagem e muitos outros nichos de atuação.

A formação será de segunda a sexta, das 18h às 21h e conta com o apoio do Sebrae/PE, do Empreende Recife e da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (81) 9.9475-5051. No dia da inscrição é obrigatório a apresentação de CPF, RG e comprovante de residência.

Os inscritos irão participar de uma palestra de sensibilização na terça-feira (6), às 18h.

