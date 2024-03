A- A+

Compesa anuncia seleção para estagiários do nível superior e técnico; saiba como se candidatar Os estudantes inscritos no processo seletivo deverão realizar uma prova de seleção online

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou, nesta sexta-feira (15), a abertura de um processo seletivo para estagiários dos níveis superior e técnico. De acordo com a companhia, estarão disponíveis 10 vagas. A seleção também incluirá a formação de um cadastro de reserva.

Entre as vagas disponíveis, 10% estarão reservadas para as pessoas com deficiência, 5% para pessoas indígenas e 10% para pessoas negras. Para participar, os estudantes devem estar vinculados a uma Instituição de Ensino Superior e/ou Técnico, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Além disso, os candidatos também precisam estar matriculados nos respectivos cursos. A carga horária do estágio é de quatro horas diárias e 20 horas semanais.

Estão disponíveis vagas para os seguintes cursos:

Nível superior:

Administração;

Engenharia;

Química;

Cinema e Audiovisual ou Artes Visuais ou Design Gráfico ou Publicidade e Propaganda.

Nível técnico:

Administração;

Edificação;

Saneamento;

Química.

Segundo a gerente de Gestão de Pessoas da Compesa, Luciana Rebouças, o valor da bolsa de estágio é de R$ 627 para os estudantes de nível superior. Já para os de nível técnico, a remuneração mensal será de R$ 430. Para todos os níveis, também será disponibilizado um auxílio-transporte de R$ 180,40.

Os detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no portal do CIEE/PE, que pode ser acessado neste link. As inscrições também devem ser realizadas pela plataforma do dia 18 a 31 de março.

O processo seletivo inclui a realização de uma prova online, que será aplicada no dia 5 de abril. Para os candidatos do nível superior, o horário de aplicação é das 9 às 10h30 e, para o nível técnico, das 11 às 12h30. A lista dos candidatos será divulgada no dia 12 de abril, também pelo portal do CIEE/PE.

