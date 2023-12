Concurso de Tuparetema/PE tem 16 vagas e salários de até R$ 3,3 mil; confira detalhes

A- A+

Com 16 vagas e salários de até R$ 3.315,41, a Prefeitura de Tuparetama, no Sertão de Pernambuco, abriu inscrições para um concurso público com oportunidades de níveis médio e superior.

As inscrições, que custam R$ 80 para nível médio e R$ 90 para nível superior, estão abertas até 15 de janeiro e devem ser feitas pelo site do Instituto Igeduc, banca organizadora do certame.

Entre as vagas, há oportunidades para auxiliar administrativo, psicólogo e professor de educação infantil.

As provas estão previstas para 18 de fevereiro de 2024.

Cargos, vagas e salários

Nível Médio

Auxiliar Administrativo

Vagas: 5 (1 para PCD)

Salário: R$ 1.320,00

Carga horária: 30h

Nível Superior

Psicólogo

Vagas: 1

Salário: R$ 2.500,00

Carga horária: 30 h

Professor de Educação Infantil

Vagas: 10 (1 para PCD)

Salário: R$ 3.315,41

Carga horária: 150h/aula

Edital

Acesse a íntegra do edital do concurso:

Veja também

BLAZE Antes de escândalo, youtuber Orochinho recusou R$ 900 mil para divulgar Blaze