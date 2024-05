Concurso do BNB: resultado provisório já está disponível para consulta

A- A+

O resultado provisório do concurso público para o Banco do Nordeste já está disponível no site da Fundação Cesgranrio.



O certame, realizado em 28 de abril passado, foi para preenchimento de 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva do cargo de Nível Médio de Analista Bancário do Banco do Nordeste



Pode ser consultado o individual das provas objetivas e convocação para a Avaliação Biopsicossocial e para o procedimento de heteroidentificação.



O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado no próximo dia 28 de junho.

Segundo a diretora da Administração do BNB, Ana Teresa, as convocações estão previstas para ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.



Os candidatos concorreram a cargos nos estados da área de atuação do BNB: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.



