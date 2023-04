Concurso do TJ Bahia: inscrição começa nesta terça (11); são 227 vagas e salário de até R$ 6,1 mil

A- A+

Começam nesta terça-feira (11) as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O edital foi publicado nesta segunda-feira (10). São 277 vagas, entre níveis médio e superior, para os cargos, respectivamente, de técnico e analista judiciários. O salário é R$ 3.725,10 para técnico e R$ 6.111,82 para analista.



Das 227 vagas, 252 são de analista judiciário, contemplando diversas profissões, como arquiteto, engenheiro, jornalista, médico e psicólogo [confira os cargos ao fim do texto]. Para o cargo de técnico judiciário - escrevente de cartório, são 25 vagas. Em todas as vagas, além da ampla concorrência, há para negros e pessoas com deficiência.



A banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas, e as inscrições, feitas pela internet, vão até 10 de maio. A taxa é R$ 120 para analista judiciário e R$ 80 para o cargo de técnico judiciário



A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, sendo 6 diárias. As provas- tanto objetivas e discursiva - serão no dia 23 de julho, sendo pela manhã para o cargo de técnico judiciário - escrevente de cartório e, à tarde, para os cargos de analista judiciário.



Além de Salvador, capital do Estado, haverá ainda provas nos municipios baianos de Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Porto Seguro e Vitória da Conquista/BA .

Confira os cargos das vagas do concurso:

Analista Judiciário - Área Judiciária - Subescrivão

Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador

Analista Judiciário - Área Judiciária - Técnico Jurídico

Analista Judiciário - Área Administrativa - Técnico de Nível Superior

Analista Judiciário - Área Administrativa - Administrador

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Arquiteto

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Auditor

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Contador

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Civil

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Eletricista

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro Mecânico

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Estatístico

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado -Jornalista

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Médico

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Pedagogo

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Psicólogo

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Assistente Social

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado - Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

Técnico Judiciário - Escrevente de Cartório.

