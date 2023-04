A- A+

Concurso do TSE/TREs unificado: como se preparar Resolução do Tribunal indica temas que devem ser estudados pelo concurseiro antes de sair o edital

Com o anúncio do concurso unificado da Justiça Eleitoral, previsto para o segundo semestre de 2023, dúvidas começam a surgir entre os que querem concorrer a uma vaga pela primeira vez. Os que já participam de seleções há mais tempo também esperam dicas que façam a diferença na hora das provas. Para os interessados, o momento já é de preparação. Segundo Antônio Loureiro Neto, professor de cursos preparatórios e especializações há mais de 10 anos, mesmo antes de o edital ser lançado, é possível começar a estudar, com base em provas passadas.

“A lição número 1 do candidato é: não esperar o edital. Começar a estudar, especialmente noções de direito eleitoral”, disse o professor. Para o professor, já existe uma resolução antiga do TSE com diretrizes para organização de um concurso, o que pode servir de orientação.

“A resolução diz que qualquer concurso público do TSE tem que ter questões relacionadas à gramática, interpretação de textos, noções de informática, normas aplicáveis para servidores públicos federais, como o estatuto dos servidores federais”, disse.

Preparar rotina de estudos

Antônio Neto, contudo, ponderou não ser necessário estudar horas a fio, sem intervalo. “Não é preciso se desesperar, é preciso ter noção do que estudar e respeitar o seu limite. Cada um tem um limite individual trazido pela sua própria história e condição de vida. Mas é preciso também se esforçar para poder incluir na rotina uma disciplina de estudos”.

O certame vai juntar, em um único edital e uma única banca organizadora (que ainda não foi anunciada), Tribunais Regionais Eleitorais que desejam participar, como o de Pernambuco. A expectativa é que o edital saia em agosto e as provas sejam realizadas entre setembro e outubro. Até agora, a previsão é que sejam oferecidas 515 vagas. Os salários variam de R$ 7,5 mil para técnico e acima de R$ 12 mil para nível superior.

