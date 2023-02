Concurso em Caruaru: inscrições para 24 vagas na Secretaria da Fazenda terminam nesta terça (14)

A- A+

Terminam às 23h59 desta terça-feira (14) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Caruaru, referente à Secretaria da Fazenda (Sefaz). Estão sendo ofertadas 24 vagas, das quais, quatro são para o cargo de auditor fiscal (nível superior) e 20 para técnico fazendário (ensino médio). As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo site: www.ibam-concursos.org.br. O edital deste concurso, no site da organizadora, é o de número 01/2022.

A inscrição para nível superior custa R$ 97. Para nível tmédio, a taxa é de R$ 72. O pagamento das inscrições pode ser feito em espécie, por boleto bancário, preferencialmente na rede bancária, ou via Internet Banking, até às 21h da quarta-feira (15).

Para disputar as vagas, os candidatos precisam ter a idade mínima de 18 anos. Para o cargo de auditor fiscal, os interessados precisam ter formação superior em qualquer área, em grau de bacharelado ou de licenciatura plena, com diploma registrado. A remuneração é de R$ 4 mil, mais gratificação de produtividade fiscal. Já para o cargo de técnico fazendário, o salário é de R$ 1.500, e o candidato precisa ter o ensino médio completo. A carga horária para ambos os cargos é de 40 horas semanais.

As provas do certame serão no dia 12 de março. Pela manhã, serão aplicadas as provas para os candidatos ao cargo de auditor fiscal (nível superior), a partir das 09h05, com duração de quatro horas. Os candidatos ao cargo de técnico fazendário (nível médio) fazem as provas a partir das 15h35, também com quatro horas de duração.

O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e acompanhado pela Secretaria de Administração de Caruaru (SAD).

