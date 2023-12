Concurso para guarda municipal de Belo Jardim define banca organizadora; saiba qual é

A- A+

Com 15 vagas, o concurso para guarda municipal de Belo Jardim, no Agreste pernambubano, será com a banca organizadora do Instituto Igeduc. O Diário Oficial dos Municípios publicou o extrato de contrato, e, segundo a banca, o edital já está em fase de elaboração para, em seguida, ser publicado.



O salário é de R$ 2,5 mil, e a carga horária, de 44 horas semanais.



Uma das vagas é para pessoa com deficiência e, entre as 14 restantes, três são destinadas a mulheres.

O concurso é de nível médio completo e, quando aprovada, a pessoa realizará o curso para formação para guarda municipal. Além da prova objetiva, prevista para a segunda quinzena do próximo fevereiro, há avaliações física e psicológica.



De acordo com o Instituto Igeduc, a banca possui "uma das maiores expertises do Nordeste na realização de concursos para guardas municipais", com concursos e seleções para mais de 640 cargos, mais de 100 mil candidatos, nos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia e Paraná.

