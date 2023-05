A- A+

Confeitaria das Cores: projeto social oferece oficinas gratuitas de confeitaria A ação é uma iniciativa da Associação Assucar, da Casa Zero e do Instituto Shopping Recife

Através do projeto Confeitaria das Cores, a Associação Assucar, a Rede Muda Mundo – através do seu espaço de conexão com iniciativas de impacto social Casa Zero – e o Instituto Shopping Recife, irão oferecer oficinas gratuitas de confeitaria. As aulas acontecem nestas quinta (4) e sexta-feiras (5), no espaço gourmet da Casa Zero.

Na quinta-feira, a chef Vânia Elihimas irá ministrar uma aula sobre Brownies, das 18h30 às 19h30. Já na sexta-feira, a presidente da Associação Assucar e confeiteira Anna Corinna, irá realizar a oficina "Vamos vender bolos?”, no mesmo horário.

Durante as aulas os alunos terão dicas, ingredientes de fácil acesso e receitas que vão do tradicional ao clássico. Ao final da oficina, todos os participantes receberão certificado da Associação.

Para os interessados a inscrição é gratuita e pode ser realizada através do link https://linktr.ee/casazer0

De acordo com a presidente da Associação Assucar e confeiteira Anna Corinna, a requalificação profissional é uma maneira de gerar impacto positivo na vida de empreendedores de baixa renda por meio da confeitaria. “Essa iniciativa contribui para a consolidação de Pernambuco como um importante polo gastronômico do Brasil”, comenta Anna Corinna.

Já a responsável pelos programas de Impacto da Casa Zero, Taciana Soares, enfatiza a relevância da parceria com a Associação Assucar na promoção de oportunidades de qualificação na área da gastronomia. Ela destaca que este evento é o primeiro de muitos que a Casa Zero planeja oferecer, proporcionando o acesso ao conhecimento de renomados chefs da confeitaria pernambucana para empreendedores de comunidades vulneráveis do Recife.

De acordo com a Associação Assucar, o projeto Confeitaria das Cores tem como objetivo principal promover a integração entre profissionais da confeitaria de diversos segmentos, além de disseminar a importância da arte de produzir receitas doces como vetor de geração de emprego e renda.

Veja também

operação Bolsonaro é alvo de oito investigações; saiba quais são elas