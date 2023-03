Correios oferece 4.382 vagas para programa de jovem aprendiz; há oportunidades para Pernambuco

A- A+

Os Correios divulgaram a abertura de 4.382 vagas para todo o Brasil em seu programa de jovem aprendiz. Do total, 139 oportunidades são para Pernambuco. Podem participar da seleção estudantes com idade entre 14 e 21 anos, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental.



As inscrições serão abertas na segunda-feira (27) e seguem até o dia 21 de abril no site dos Correios. Do total de vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20%, aos que se declararem pretos e pardos.



A seleção simplificada será realizada por pontuação, que levará em consideração a comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde o interessado estuda e a participação em projetos sociais. O edital com todos os detalhes também está disponível no site dos Correios.

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, que serão distribuídas em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas e práticas, no turno da manhã ou tarde. Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.



Em Pernambuco, as 139 vagas estão distribuídas para as cidades de Recife, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Camaragibe, Paulista, Limoeiro, Goiana, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Belo Jardim e Bezerros.



Ainda há oportunidades em Carpina, Caruaru, Escada, Garanhuns, Gravatá, Palmares, Paudalho, Pesqueira, Petrolina, Ribeirão, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Surubim, Timbaúba e Vitória de Santo Antão.

