A- A+

Currículo estratégico é importante para impressionar recrutadores; confira dicas Adotar um modelo personalizado, organizado e com foco na vaga pretendida pode fazer a diferença

Em um mercado de trabalho cada vez mais concorrido, algumas vezes é preciso “pensar fora da caixa” e buscar o que diferencia um profissional dos seus concorrentes. Na busca por uma vaga de emprego, o currículo funciona como um cartão de boas-vindas, sendo o primeiro contato do candidato com a empresa.

Para impressionar os recrutadores, nem sempre um modelo básico e tradicional será eficiente e estratégias podem ser adotadas para largar na frente em uma entrevista de emprego.

O professor César Lessa, docente de Recursos Humanos da Estácio, avalia que o currículo deve ser tratado como uma peça de publicidade, montado especificamente para a vaga desejada.



“Ele deve conter o máximo de informação relevante com o mínimo de detalhe. O objetivo é despertar a curiosidade do selecionador, destacando informações autênticas e explicáveis pelo candidato”, explica.

O professor defende que uma estratégia crucial é montar um currículo específico para cada vaga, adaptando as competências e experiências às necessidades do cargo pretendido.

Ele cita um exemplo marcante de uma candidata que, ao se candidatar a uma vaga de estágio em marketing em um laboratório farmacêutico, enviou seu currículo em uma caixinha de remédio.



“Esse é um currículo estratégico, montado para chamar a atenção, e chamou tanto que a convidei para a entrevista”, relembra.

Modelo

Outro ponto importante na elaboração do currículo é a sua organização. Lessa recomenda iniciar com a identificação do candidato, incluindo nome e formas de contato, como telefone e e-mail.

“É importante ter um e-mail formal, evitando endereços que possam ser vistos de forma pejorativa”, alerta.



Ele ainda destaca que é preciso ter foco ao escrever no currículo o objetivo do candidato.



“Evite múltiplos objetivos; um currículo bem elaborado tem um direcionamento específico”, orienta.

Experiências

A formação acadêmica também deve ser incluída, mencionando cursos e conhecimentos adicionais sem especificar necessariamente o nome das instituições, a menos que sejam de grande prestígio.



Experiências extracurriculares, como trabalho voluntário e viagens, podem ser mencionadas para mostrar o interesse do candidato em se desenvolver continuamente.



“Selecione apenas as experiências relevantes para a vaga.”

Sobre o design do currículo, Lessa enfatiza que ele deve representar o candidato, sendo claro e objetivo.

“Currículos longos não fazem sentido, pois ninguém tem tempo para ler tudo. Selecione as informações mais importantes e evite detalhes desnecessários”, afirmou. Ele ressalta que a escolha do modelo deve ser atraente e refletir a personalidade do candidato, sem exagero em cores e fontes.

Online

Para inscrições em plataformas online, Lessa destaca a importância de adaptar o currículo aos termos utilizados na divulgação da vaga.



“É crucial usar palavras-chave que tornem o currículo atraente para a plataforma e relevante para a vaga pretendida”, explica.



Ele conclui que o currículo deve sempre ser personalizado para a vaga específica, sem adotar uma abordagem genérica.



“O candidato inteligente se adapta ao ambiente e entrega palavras que tenham representatividade na perspectiva da vaga buscada”, finaliza.

Veja também

Anvisa Anvisa proíbe peeling de fenol e abre investigação sobre potenciais danos da substância