Cursos Técnicos: Senac Pernambuco abre inscrições nas áreas de Saúde, Design, Tecnologia e Gestão Realizadas do Litoral ao Sertão, as formações técnicas são em diversas áreas

O Senac Pernambuco abriu inscrições para seus Cursos Técnicos, conteúdos para quem procura formação profissional de qualidade e com grandes chances de ser incluido no mercado de trabalho. Oferecidas em Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina. As vagas são para técnicos em Administração, Finanças, Informática, Design de Interiores, Enfermagem, Estética, Massoterapia e Segurança do Trabalho. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site pe.senac.br/cursos-tecnicos/. O Senac levou em conta a pesquisa Guia Salarial 2023, da Robert Half, onde 47% das empresas entrevistadas esperam abrir novas vagas de emprego ao longo do ano.

No curso de Técnico em Administração, as pessoas vivenciará atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, marketing, vendas e finanças. E aos que querem aprofundar o conhecimento sobre registro de transações financeiras relacionadas aos processos de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, captação e aplicação de recursos financeiros, o Senac dispõe do Técnico em Finanças, onde vai preparar seus alunos não só para o mercado, mas também a cuidarem de seus próprios negócios.

No curso de Técnico em Informática, os estudantes de tecnologia serão habilitados para realizar montagem, acabamento e manutenção de computadores (desktops e outros dispositivos eletrônicos), manipulação e otimização de imagens vetoriais, bitmaps gráficos e elementos visuais de navegação para web, e muito mais. E àqueles que são vocacionados aos cuidados com a saúde, o Senac traz capacitação Técnica em Enfermagem, na qual serão desenvolvidas metodologias efetivas para a prestação de assistência a indivíduos, com foco na promoção, prevenção e recuperação da saúde do paciente, nos diferentes graus de complexidade.

Também tem o curso Técnico em Massoterapia, que possibilita ao aluno um aprendizado voltado aos métodos e práticas ocidentais e orientais, além da manutenção da saúde, com foco no equilíbrio físico, emocional e energético do ser humano. O Senac oferece, ainda, formação técnica em Estética, Segurança do Trabalho e Design de Interiores. Na unidade do Recife, exceto o curso técnico em Estética, todos os cursos estão disponíveis. Em Caruaru, há opções dos técnicos em Enfermagem e em Estética, já em Garanhuns, o de Técnico em Segurança do Trabalho. Para mais informações a respeito dos valores e turmas disponíveis acesse o site pe.senac.br/cursos-tecnicos/, ou ligue para 0800 081 1688, (81) 3413.6728 / 6729 / 6730 (CAS).



Serviço:

Técnico em Administração

Carga Horária: 1000h

Período: 17/07/2023 a 20/12/2024

Horário: 18h30 às 21h30 | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

Técnico em Informática

Carga Horária: 1200h

Período: 05/09/2022 a 03/04/2024

Horário: 13h às 17h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

Técnico em Massoterapia

Carga Horária: 1200h

Período: 01/03/2023 a 07/06/2024

Horário: 18h às 22h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 440, bairro de Santo Amaro, Recife

Técnico em Enfermagem



- RECIFE

Carga Horária: 1700h

Período: 27/03/2023 a 14/02/2025

Horário: 8h às 12h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

- CARUARU

Carga Horária: 1700h

Período: 13/03/2023 a 13/11/2024

Horário: 18h às 22h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Maria José Lyra, 140, Indianópolis, Caruaru.

Técnico em Design de Interiores

Carga Horária: 1200h

Período: 13/03/2023 a 30/09/2024

Horário: 8h às 12h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

Técnico em Finanças

Carga Horária: 1200h

Período: 07/03/2023 a 31/05/2024

Horário: 18h30 às 21h30 | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

Técnico em Segurança do Trabalho

- RECIFE

Carga Horária: 1200h

Período: 07/03/2023 a 29/11/2024

Horário: 18h30 às 21h30 | 2ª a 6ª

Local: Avenida Visconde de Suassuna, 500, bairro de Santo Amaro, Recife

- GARANHUNS

Carga Horária: 1200h

Período: 07/03/2023 a 29/05/2024

Horário: 8h às 12h | 2ª a 6ª

Local: Tv. Maria Ramos, 22 - Heliópolis, Garanhuns

Técnico em Estética

- CARUARU

Carga Horária: 1200h

Período: 20/03/2023 a 29/05/2024

Horário: 18h às 22h | 2ª a 6ª

Local: Avenida Maria José Lyra, 140, Indianópolis, Caruaru.

-PETROLINA

Carga Horária: 1200h

Período: 13/03/2023 a 14/06/2024

Horário: 7h30 às 11h30 | 2ª a 6ª

Local: Rua Projetada, 650, Antigo Aeroporto, Petrolina.

