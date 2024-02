Edital de concurso da Polícia Científica será divulgado neste primeiro semestre, confirma Governo

A- A+

O Governo de Pernambuco confirmou nesta terça-feira que o edital do concurso público da Polícia Científica será divulgado ainda no primeiro semestre de 2024. O certame ofertará 214 vagas, sendo 77 para o cargo de agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal. A autorização para a aplicação do concurso da Polícia Científica havia sido dada em novembro de 2023, após publicação no Diário Oficial do Estado.

A informação foi revelada no início da tarde, após o Governo receber uma comissão formada por deputados estaduais para tratar sobre as demandas dos policiais civis do Estado. O secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, conduziu a reunião e afirmou que uma mesa geral de negociação será realizada na próxima terça. Estiveram presentes os deputados Eriberto Filho, Joel da Harpa, Gleide Ângelo, Mário Ricardo e Renato Antunes.

Desde janeiro de 2023, foram abertas 6.569 vagas em concursos públicos nas forças de segurança, sendo 5.250 para a Polícia Militar, 660 para o Corpo de Bombeiros, 445 para a Polícia Civil e 214 para a Polícia Científica.

Do concurso para a Polícia Civil, 250 vagas são para o cargo de agente de polícia, 150 para escrivão e 45 para delegados. As provas serão realizadas no Recife no dia 25 de fevereiro para os cargos de Agente de Polícia e Escrivão de Polícia, e no dia 3 de março de 2024 para o cargo de Delegado.

As provas objetivas do concurso da PM foram aplicadas no dia 28 de janeiro de 2024, enquanto a dos Bombeiros ocorreram no dia 21 de janeiro.

