Embarque Digital: abertas 350 vagas para programa de acesso ao ensino superior em tecnologia

A- A+

Começam nesta terça-feira (17) as inscrições para 350 vagas gratuitas em cursos de ensino superior na área de tecnologia. As vagas são do programa Embarque Digital, parceria da Prefeitura do Recife com o Porto Digital.

Custeados totalmente pela prefeitura, os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet têm inscrições abertas até 25 de fevereiro.

Os interessados devem se inscrever no site do Portal da Educação do Recife ou pelo Conecta Recife.

Esta é a quarta turma do Embarque Digital, que já possui 800 estudantes participando do programa.

Como ter acesso ao programa

Para ter acesso ao programa, é necessário ser residente e domiciliado no Recife, ter cursado todo o ensino médio na Rede Pública, ter concluído o ensino médio nos últimos cinco anos e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) nos últimos cinco anos.

É importante destacar que 50% das vagas são destinadas a pessoas negras ou pardas e, dentre os critérios de desempate, são prioridades mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino.

Cronograma

O calendário desta edição prevê a divulgação do resultado final para o dia 7 de março, com matrículas entre os dias 8 e 10 de março. As aulas estão previstas para iniciar no dia 14 do mesmo mês.

Com cronograma já estabelecido para o lançamento de novas turmas até 2024, o Embarque Digital conta com um investimento previsto de mais de R$ 30 milhões.

Até o momento, o programa já preencheu 800 vagas, sendo 200 em 2021 e 600 no ano passado. A meta do programa é beneficiar 2.000 estudantes.

Veja também

Ásia Presidente do Vietnã renuncia e se aposenta