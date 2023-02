Embarque Digital: Recife prorroga inscrições de programa de acesso ao ensino superior em tecnologia

A- A+

Foram prorrogadas até 3 de março as inscrições para o Embarque Digital, programa feito em parceria entre a Prefeitura do Recife e o Porto Digital, que oferta 350 vagas para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet.

As inscrições para a quarta turma do programa são feitas exclusivamente pela internet, através do site do Portal da Educação do Recife ou pelo Conecta Recife.

Com a prorrogação, o resultado parcial será divulgado na terça-feira (7) e os recursos podem ser enviados nos dias 8 e 9 de março.

Os requisitos para participar do Embarque Digital são:

- ser residente e domiciliado no Recife,

- ter cursado todo o ensino médio na Rede Pública,

- ter concluído o ensino médio nos últimos cinco anos e

- ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) nos últimos cinco anos.

“É muito importante a gente destacar que 50% destas vagas são destinadas aos candidatos negros ou pardos. Além disso, como critérios de desempate, damos prioridade às mulheres e estudantes que também cursaram o ensino fundamental na rede pública de ensino”, diz o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

O calendário desta edição do Embarque prevê a divulgação do resultado final para 11 de março, com matrículas entre 13 e 15 de março. As aulas estão previstas para iniciar no dia 20 do mesmo mês.

Com cronograma já estabelecido para o lançamento de novas turmas até 2024, o Embarque Digital conta com um investimento previsto de mais de R$ 30 milhões.

O programa conta com a parceria do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco), Faculdade Imaculada Conceição do Recife (FICR), Faculdade Senac e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). Até o momento, o Embarque Digital já preencheu 800 vagas, sendo 200 em 2021 e 600 no ano passado. A meta do programa é beneficiar 2.000 estudantes.

