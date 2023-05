Empresa abre 60 vagas gratuitas em cursos no Litoral Sul na área de construção civil

A- A+

Sessenta vagas gratuitas estão abertas para três cursos na área de construção civil. Os cursos, oferecidos pela construtora Moura Dubeux em parceria com o Instituto Engenheiro Joaquim Correia, são para turmas carpintaria, revestimento de argamassa e execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto e serão realizados no Litoral Sul pernambucano.

Cada um dos cursos possui 20 vagas. Segundo a empresa, o intuito das aulas é "inserção no mercado de trabalho e contribuir para a formação de mão de obra para construção civil". A meta é formar profissionais para atuar em obras no Litoral Sul pernambucano, onde a empresa está construindo oito empreendimentos.



As vagas são voltadas para a comunidade litorânea e também para funcionários da construtora "interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos".

Os candidatos - homens e mulheres - devem ter no mínimo 18 anos e residirem em Muro Alto e Porto de Galinhas, em Ipojuca; Cabo de Santo Agostinho e municípios próximos à região.



Os cursos, com duração variada e realizados nos próprios empreendimentos da construtora, contemplam questões comportamentais, ética, segurança do trabalho, matemática básica, além dos procedimentos técnicos utilizados no canteiro de obras.



Com previsão de 32 horas, o curso de carpintaria começa no próximo sábado (6); e os de pedreiro e de revestimento, ambos com 24 horas de duração, devem iniciar, respectivamente, ao longo deste mês e de junho. "A empresa está terminando de alinhar para poder contemplar a disponibilidade dos participantes", afirmou a construtora sobre a definição dos horários.

Para se candidatar, é preciso levar currículo até a obra do Beach Class Summer, que fica na Rodovia PE-09, emPorto de Galinhas. O horário é de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

