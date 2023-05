A- A+

Empresa de call center abre unidade no Centro do Recife que vai gerar 2 mil vagas de emprego Nova unidade da Datamétrica ficará no bairro de Santo Antônio e terá investimento de R$ 20 milhões

A empresa de call center Datamétrica vai abrir unidade em um imóvel que estava fechado na rua da Carioca, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife. O empreendimento vai gerar 2 mil vagas de emprego, sendo 1,2 mil agora e outros 800 até o final do ano.

A iniciativa, que terá investimento de R$ 20 milhões, faz parte do Programa Recentro, que tem o objetivo de movimentar econômica e culturalmente essa área da capital pernambucana.

Os interessados podem se inscrever para as vagas no programa Geração de Oportunidade Recife (GO Recife). Ao acessar o site, é só clicar na aba "Entrar no portal", onde será possível ver as oportunidades disponíveis por empresa.

Também é possível acessar através do Conecta Recife. É só selecionar "Go Recife" logo na parte superior do aplicativo e site, clicar em "Entrar no portal" e escolher a vaga para a qual deseja se candidatar.

Há vagas para atendente de telemarketing (1200 - mil e duzentas) e supervisor de telemarketing e atendimento (1 - uma). Os salários não são informados na plataforma, sendo identificados como "A definir".

“O projeto foi uma captação do Recentro, que identificou a empresa de call center e foi atrás para trazer para o Centro do Recife. Outra coisa interessante é que os imóveis ao redor do prédio estão sem uso e tenho certeza que, quando essa operação começar a funcionar, vai fazer uma diferença enorme aqui na região. Até o final do ano serão 2 mil pessoas por dia transitando e estimulando a abertura de várias outras atividades de comércio e de serviço”, destacou o prefeito João Campos, durante visita à obra.

A nova unidade da empresa - que tem outras cinco em Pernambuco, uma na Bahia e outra no Rio de Janeiro - tem uma área total de 7,6 mil m².

A Datamétrica vai atender um novo contrato da empresa firmado com o Banco do Brasil, com uma operação que terá funcionamento 24h por dia, sete dias por semana.

“Do ponto de vista geográfico, é um privilégio para nós da Datamétrica e para a cidade também, colocar mais de 1.200 pessoas aqui trabalhando cria um novo mercado que ativa o comércio e aumenta o uso dos espaços públicos. Temos um grande terminal de ônibus aqui perto que com certeza vai sentir essa nova demanda que surge, além do próprio Mercado de São José. Estamos bem felizes por estarmos trazendo esse projeto”, disse Analice Amazonas, vice-presidente da Datamétrica.

A gestora ainda destacou que, nos processos seletivos da empresa, são garantidos diversidade, igualdade e oportunidade de emprego para todas as pessoas, não tendo distinção de idade, gênero, etnia, religião, crença ou orientação sexual.

Equipe da Prefeitura do Recife e da Datamétrica no local do novo empreendimento | Foto: Rodolfo Loepert/Divulgação

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves, destacou que o empreendimento "vai trazer a oportunidade do primeiro emprego para os jovens".

Levantamento de imóveis

Segundo a Prefeitura do Recife, o Gabinete do Centro do Recife tem feito levantamento dos imóveis no centro da cidade que têm potencial para receberem empreendimentos.

Até agora, já são 417 edificações, sendo 231 em uso, 28 em obras, 96 fechados, 32 de propriedade do Porto do Recife e seis terrenos. Juntos, os espaços somam 603 mil m² de área construída.

Ana Paula Vilaça, chefe de Gabinete do Centro do Recife, vê com entusiasmo o negócio, que, segundo ela, levará pessoas para o bairro, que irão comprar, consumir.

"Próximo ao local já estão em construção o Hotel Marina e um Centro Convenções. É desta maneira que as conexões vão acontecendo e os vazios da cidade vão diminuindo”, afirmou.

