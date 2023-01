A- A+

Espro Recife oferece 120 vagas em curso gratuito de formação para o mundo do trabalho As vagas são para o público com idades entre 14 e 22 anos, em situação de vulnerabilidade social

Adolescentes e jovens com idades entre 14 e 22 anos em situação de vulnerabilidade social podem concorrer a uma das 120 vagas para o curso gratuito de formação para o mundo do trabalho, oferecido pela entidade filantrópica Ensino Social Profissionalizante (Espro), no Recife.

Para participar, é necessário estar matriculado a partir do 9º ano do Ensino Fundamental ou ter o Ensino Médio completo. Os interessados devem cadastrar os dados pessoais no site da instituição, que selecionará por ondem de inscrição.

O curso possui 100 horas/aula, que serão presenciais e acontecerão de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, na unidade localizada na avenida Dantas Barreto, 507, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Segundo o Espro, serão quatro turmas durante o ano, com 30 estudantes em cada. A previsão é que a primeira turma seja iniciada no mês de março.





Durante a formação, os matriculados aprenderão sobre ética, solidariedade e respeito; marketing pessoal e postura profissional; trabalho em equipe; processos de comunicação; educação financeira; empreendedorismo; diversidade e rotinas organizacionais.

"Na jornada que oferecemos, o jovem começa conhecendo o ambiente corporativo e entendendo as habilidades e atitudes demandadas por ele. Também permite colocar em prática as competências e habilidades adquiridas ao longo de sua formação, dando um passo importante para sua formação como cidadão autônomo e protagonista”, afirmou o superintendente executivo do Espro, Alessandro Saade.

