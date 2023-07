Exército abre concurso com 197 vagas de nível superior em todo Brasil; 152 são para médicos

A- A+

O Exército brasileiro está com 197 vagas abertas em todo o Brasil, distribuídas em dois editais. As inscrições custam R$ 150 e seguem até 2 de agosto, no site www.esfcex.eb.mil.br. Do total, 162 vagas são para Oficiais do Serviço de Saúde, e 35 para quadro complementar de Oficiais e Capelães militares.



Para participar, é necessário ter diploma de nível superior. Para as áreas que exigem profissional especialista, é requerida a comprovação da especialização. Também é exigido curso de formação teológica para os que optarem pelas vagas de capelães.



São requisitos, ainda, ter idade de, no máximo, 32 anos, exceto para os médicos especialistas, que podem ter idade de, no máximo, 34 anos, e para os capelães, que devem possuir idade de, no mínimo 30 anos e no máximo 40 anos, completados até a data do término do curso.



De acordo com o Exército, os salários são de R$ 8.245, referente ao posto de 1º tenente, podendo chegar a R$ 11.451, quando coronel. O exame intelectual é a primeira etapa do concurso, que será realizado no dia 3 de setembro, em 21 cidades brasileiras onde possuem sedes do Comando Militar.

As demais etapas são compostas por inspeção de saúde, exame de aptidão física e exame psicológico, comprovação de requisitos biográficos e de heteroidentificação, para os candidatos que optarem por concorrer no sistema de reserva de vagas para negros e pardos.



Os participantes poderão escolher o local onde farão os testes, mas, caso aprovados, serão designados a servir em qualquer região do Brasil, para atender às necessidades do serviço.

Edital 1:

O edital para Oficiais do Serviço de Saúde prevê 162 vagas, sendo 152 são para médicos - 46 para generalistas e demais para 31 especialidades - , além de 5 vagas para dentistas especialistas e outras 5 para farmacêticos.



Confira especialidades médicas e vagas:

Anestesiologia (5), Cancerologia/Oncologia (5), Cardiologia (5), Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica) – (2), Cirurgia de Cabeça e Pescoço (3), Cirurgia Geral (5), Cirurgia Pediátrica (1), Cirurgia Torácica (2), Cirurgia Vascular (2), Clínica Médica (4), Endoscopia Digestiva (3), Ginecologia e Obstetrícia (5), Hematologia e Hemoterapia (3), Mastologia (1), Medicina da Família (Saúde da Família) – (6), Medicina Intensiva (5), Nefrologia (3), Neonatologia (2), Neurologia (4), Oftalmologia (3), Ortopedia e Traumatologia (6), Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de joelho) – (2), Ortopedia e Traumatologia (cirurgia de ombro) – (2), Otorrinolaringologia (2), Patologia (2), Pediatria (7), Pneumologia (2), Proctologia (3), Psiquiatria (5), Radiologia (3) e Urologia (3).



Confira especialidades odontológicas e vagas:

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (3) e Endodontia (2).



Edital 2:

O segundo edital oferta 35 vagas, sendo 32 vagas para quadro complementar de oficiais e outras 3 vagas para capelães militares.



Confira especialidades e vagas para quadro complementar de oficiais:

Administração (1), Ciências Contábeis (3), Direito (8), Enfermagem (6), Estatística (1), Informática (3), Psicologia (1), Magistério (9), sendo Biologia – 1, Espanhol – 1, Física – 1, Inglês – 1, Matemática – 2, Português – 2, Química – 1.



Confira quadro de capelães militares e vagas:

Padre Católico Romano (2) e Pastor Evangélico (1).

