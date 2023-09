A- A+

Feira da Empregabilidade oferece 100 vagas de emprego no Recife O evento é gratuito e será realizado na unidade do Grau Profissionalizante, no Centro do Recife

Com diversos serviços para trabalhadores, profissionais autônomos e estudantes e a oferta de 100 vagas de emprego, acontece, na próxima quinta-feira (28), das 9h às 14h, a Feira da Empregabilidade. O evento é realizado pelo Grau Profissionalizante (Grau P), em parceria com o Go Recife.

A Feira gratuita será realizada na Av. Conde da Boa Vista, número 1234, na unidade do Grau Profissionalizante, localizado no Centro do Recife.

A Arena GO Recife estará presente com sua Agência de Emprego, e realiza o cadastramento de profissionais e prestadores de serviço, além de encaminhamento a vagas disponíveis de trabalho. Os profissionais autônomos também terão à disposição a Sala do Empreendedor - Quero ser MEI, com dicas e passo a passo para a formalização, e os estudantes contarão com Sala do IEL/Fiepe para cadastramento no sistema de estágio do instituto.

Também serão oferecidos serviços da Previdência Social, como cadastramento na seguridade social e tira dúvidas sobre Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para os jovens em idade de prestar o serviço militar obrigatório, também será possível realizar o alistamento durante o evento.

Para o aprimoramento profissional, serão oferecidas palestras como Empreendedorismo na área de beleza; Marketing Digital e Uso do Celular; Como se portar em entrevistas e elaborar um bom currículo; Palestra sobre tecnologia e engenharia de software; Sustentabilidade, Cardápio e Conservação de Alimentos, e o workshop Design de sobrancelhas com henna.

Os participantes do evento poderão ainda aproveitar alguns serviços oferecidos no local, como corte de cabelo unissex, penteado simples, maquiagem e fotografia 3 x 4 para o currículo e portal GO Recife.



Veja também

triatlo Seleção encerra Mundial de triatlo paralímpico com duas medalhas