Feira de Talentos do Senai oferece mais de 10 mil vagas de emprego

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), realiza nos dias 3 e 5 de maio, a Feira de Talentos Contrate-me, evento que reúne mais de 10 mil oportunidades de emprego e estágios em 260 empresas de diferentes regiões do Brasil. O evento é 100% online, nacional e gratuito, e acontecerá em uma plataforma criada no metaverso em que os candidatos poderão participar de estandes e assistir palestras sobre carreira, mercado de trabalho e formação profissional.

Além de navegar pelos diferentes espaços virtuais, os participantes conseguem interagir com profissionais e recrutadores, se candidatar às oportunidades no painel de vagas e também, ter acesso a orientações profissionais, cursos e ferramentas para ajudar ainda mais no desenvolvimento da carreira.



Pessoas interessadas em participar do evento devem acessar a programação completa no primeiro dia do evento (3), na página oficial da Feira Contrate-me.

Felipe Morgado, superintendente de Educação Profissional e Superior do Senai, explica que a edição especial comemorativa ao Dia do Trabalhador é uma forma de reunir em um único evento empresas contratantes, especialistas em carreiras e pessoas em busca de emprego. “Com um número recorde de vagas, queremos mostrar que emprego e formação profissional caminham juntos”, diz.

De acordo com o próprio Senai, a plataforma Contrate-me possibilita, por meio da inteligência artificial, "o encontro do candidato perfeito para determinada vaga. Ela analisa as competências técnicas e socioemocionais adquiridas e faz a combinação do candidato com as vagas disponíveis compatíveis com o seu perfil. Dessa forma, as empresas recebem indicações mais assertivas para as oportunidades cadastradas".

No total, a feira já conta com mais de 200 mil pessoas cadastradas, entre elas 2.900 profissionais com deficiência, além de 2.500 empresas parceiras.

