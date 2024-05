A- A+

Feira no Recife oferece mais de 1.000 vagas de emprego e estágio; saiba como participar Evento acontece nesta terça-feira (7), no bloco B da Uninassau

Mais de 1.000 vagas de emprego e estágio serão ofertadas durante a Feira de Trabalhabilidade, que acontece nesta terça-feira (7), na área central do Recife. A programação do evento, que é gratuito e aberto ao público, conta com palestras, oficinas e capacitações com foco na geração de empregos e no perfil profissional demandado pelo mercado de trabalho.

A ação, promovida pelo Centro Universitário Maurício de Nassau Recife (Uninassau) campus Graças, será realizada das 8h às 21h, no Auditório Roque de Brito, localizado no bloco B da instituição. O endereço é rua Guilherme Pinto, 400, bairro do Derby. Não é necessária inscrição prévia.



Há oportunidades nas áreas de saúde, psicologia, direito, administração, pedagogia, ADS, jornalismo, entre outras. Algumas das empresas parceiras da feira são Heineken, Instituto do Autismo, Núcleo de Desenvolvimento Profissional Ltda (Nudep), Ensino Social Profissionalizante (Espro), Dental Sorriso e Instituto Euvaldo Lodi de Pernambuco (IEP-PE).

“O público terá acesso a plataformas de vagas, recebendo orientações sobre cadastro, e pode explorar o Núcleo de Trabalhabilidade da Instituição, dedicado a auxiliar os participantes na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas de emprego", informou a gerente de Trabalhabilidade da Uninassau, Tainã Araújo.

A gerente também destaca que, durante o evento, haverá o stand Peixe 30, rede social lançada pelo grupo Ser Educacional que orienta sobre a criação de currículos no formato de vídeo.

Veja também

INTERNACIONAL Quais os países preferidos pelos brasileiros para trabalhar no exterior? Veja lista