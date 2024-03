Funase abre seleção simplificada com 271 vagas para agentes socioeducativos; confira detalhes

A- A+

A Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase) iniciou, nesta quarta-feira (27), as inscrições do processo de seleção simplificada com 271 vagas para o cargo de agente socioeducativo.



A remuneração ofertada é de R$ 1.584 para jornada de trabalho exercida no regime de plantão de 24 horas de serviço por 72 horas de descanso. Do total, 262 aprovados atuarão em unidades na Região Metropolitana do Recife, e nove em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



A inscrição, cuja taxa é de R$ 18,70, segue até o dia 18 de abril, exclusivamente via internet, no site do Instituto Darwin. Os interessados contarão, ainda, com um posto de candidatura na sede da Funase, localizada na avenida Rosa e Silva, 773, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.



Para participar, é necessário ter o ensino médio completo. O processo seletivo será realizado em etapa única, a partir da análise de experiência profissional e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.



Os candidatos receberão pontos mediante documentação comprobatória e informações prestadas no ato da inscrição. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 2 de maio.

O período de contratação dos agentes socioeducativos é de, no mínimo, 12 meses, podendo ser renovado por dois anos até o máximo de seis anos totais de contrato.



Segundo o edital, aqueles que não forem aprovados nas vagas imediatas integrarão o cadastro de reserva da portaria.



“Esse é um incremento significativo que irá impactar diretamente na condução das medidas socioeducativas em todas as regiões do estado, promovendo uma construção ainda mais sólida para o reencontro desses jovens com a dignidade, com a cidadania e com a sociedade”, afirmou o secretário estadual da Criança e Juventude, Ismênio Bezerra.

Os agentes socioeducativos da Funase são responsáveis por recepcionar, acompanhar e garantir a integridade física, psicológica e moral dos jovens que cumprem medida socioeducativa em Centros de Atendimento Socioeducativo (Case), Centros de Internação Provisória (Cenip) e Casas de Semiliberdade (Casem), em Pernambuco.

Veja também

Polêmica Ex-jogador francês critica comportamento de Mbappé: 'Atitude deplorável'