Gerdau oferece mais de 200 vagas de estágio em Pernambuco e outros oito estados; confira

A Gerdau, empresa produtora de aço, está com inscrições abertas para o programa de estágio universitário da companhia, o G.Start 2024.



Estão sendo ofertadas mais de 200 vagas distribuídas entre os estados de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.



Interessados devem se inscrever até o dia 22 de outubro, no site da Gerdau. Para participar, é necessário estar matriculado em um dos cursos de graduação a seguir:



Administração, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Comunicação, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Gestão Ambiental, Gestão de RH, Logística, Publicidade, Psicologia, Segurança do Trabalho, Serviço Social, Sistemas de Informação (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura).



De acordo com a empresa, é preciso ter formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, além de disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e residir próximo da unidade escolhida.

"Buscamos estudantes com vontade de aprender, se desenvolver e contribuir para a construção da Gerdau do futuro, por meio de experiências práticas e diárias e de uma troca contínua com seus tutores e gestores", afirma a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da empresa, Flavia Nardon.



O programa de estágio G.Start 2024 oferece um pacote de benefícios. Entre eles, estão vale transporte ou fretado (disponível para algumas localidades), vale-refeição (disponível nas unidades onde não há refeitório), plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.



Em Pernambuco, a unidade da Gerdau está localizada no quilômetro 12 da BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



A Gerdau conta com mais de 36 mil funcionários diretos e indiretos. A empresa é a maior recicladora da América Latina, sendo 73% do aço que produz feito a partir da sucata. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata transformadas em diversos produtos de aço.

