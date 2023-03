GO Recife divulga 80 vagas gratuitas para curso de graduação em Engenharia de Software

A- A+

O programa Geração de Oportunidades (GO Recife) disponibiliza em seu site 80 vagas gratuitas para o curso de graduação em Engenharia de Software, oferecido pela universidade norte-americana Jala University.

As oportunidades são para adolescentes com 17 anos, que estejam cursando o ensino médio, ou para o público de 18 a 30 anos que já concluiu o ensino médio. As aulas serão realizadas em formato online e podem participar da seleção interessados de todo o Brasil.



As inscrições já estão abertas no site do GO Recife e seguem até o dia 30 de março. Com a divulgação das vagas dentro do GO Recife, plataforma que aproxima quem oferece e procura por oportunidades, a gestão da cidade espera estimular o ingresso de estudantes recifenses a concorrer a uma das vagas.

O curso de Engenharia de Software tem duração de quatro anos e envolve o desenvolvimento de sistemas tecnológicos. Entre as funções, o profissional formado na área exerce atividades como teste de qualidade, desenvolvimento da interface de projetos ou do código de programas criados.



A Universidade norte-americana Jala University é financiada pela indústria de software Jalasoft. Segundo a Prefeitura do Recife, ao final da graduação, o estudante sairá com um contrato de trabalho com a própria Jalasoft ou com empresas de pesquisa e desenvolvimento parceiras, recebendo remuneração vigente no mercado latino-americano em dólar.

Veja também

AMIGOS DO FOGO Churrasqueiros têm encontro marcado no Jardim Gastrô, no Shopping Recife