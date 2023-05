A- A+

GO Recife oferece 300 vagas para operadores de telemarketing em parceria com empresa de tecnologia Os candidatos interessados devem ter concluído o ensino médio, além de outras recomendações

Cerca de 300 vagas para a posição de "operador de telemarketing - ativo" estarão disponíveis na plataforma GO Recife e nas Agências de Emprego do Recife, a partir desta quarta-feira (3).

A iniciativa é resultado de um acordo entre a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP) do Recife e a Comando Soluções, empresa responsável pelas vendas da TIM UltraFibra.

Os candidatos interessados devem ter concluído o ensino médio, possuir habilidades de comunicação com o público e ter noções básicas de informática.

Além dos pontos de captação de candidatos, a Prefeitura do Recife, por meio de um RH montado pela STQP, também participará do processo de seleção dos inscritos.

Os selecionados desempenharão funções como entrar em contato de forma ativa com clientes, com o objetivo de fechar vendas do produto TIM UltraFibra.

Eles realizarão prospecções por telefone, utilizando uma base de dados fornecida pela empresa, e contarão com suporte sistêmico para concluir o processo de venda.

Os interessados podem se candidatar nas Agências do Emprego, espaços montados pela Prefeitura do Recife que oferecem serviços de intermediação de mão de obra, emissão de carteira profissional digital, entrada no seguro desemprego, entre outros, de forma gratuita.

Esses serviços estão disponíveis em diferentes locais da cidade, como Casa Amarela, Av. Norte, 5.600, e na Sala do Empreendedor, na Prefeitura do Recife, no bairro do Recife.

Além desses espaços, os Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha; Ariano Suassuna, no Cordeiro; e Dom Hélder Câmara, em Joana Bezerra, também oferecem os serviços da agência em dias específicos.

Também é possível se inscrever para as vagas no programa Geração de Oportunidade Recife (GO Recife). Ao acessar o site, é só clicar na aba "Entrar no portal", onde será possível ver as oportunidades disponíveis por empresa.

Também é possível acessar através do Conecta Recife. É só selecionar "Go Recife" logo na parte superior do aplicativo e site, clicar em "Entrar no portal" e escolher a vaga para a qual deseja se candidatar.

O empreendimento

A Comando Soluções estabelecerá sua base de operações em um prédio localizado na rua Capitão Lima, no bairro de Santo Amaro, dentro do zoneamento do Parque Tecnológico do Porto Digital.

A empresa planeja recrutar 400 funcionários, sendo 300 deles para a área de vendas, e investir R$ 4 milhões em tecnologia de ponta e qualificação da equipe. A meta é realizar 26 mil vendas em um período de seis meses.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Adynara Gonçalves, destaca a importância dessa parceria com o setor privado de tecnologia e inovação.

Segundo ela, a cidade do Recife está investindo nessa área, que possui um grande potencial, especialmente com a presença do Porto Digital.

A secretária também menciona que novas parcerias com o setor serão anunciadas em breve. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI) também participou da chegada desse empreendimento à capital pernambucana.

