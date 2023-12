Governo de Pernambuco abre inscrições para concurso da Polícia Civil; acesse o edital

A- A+

O Governo de Pernambuco publicou, na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado, o edital do concurso público da Polícia Civil. As inscrições, que devem ser feitas no site do Cebraspe, começam já nesta sexta-feira e seguem até 15 de janeiro de 2024.

O certame terá 445 vagas, sendo 250 para o cargo de Agente de Polícia; 150 para Escrivão de Polícia; e 45 para Delegado de Polícia. Parte das vagas está reservada para pessoas com deficiência.

Os salários iniciais são de R$ 4.700,00 para os cargos de Agente de Polícia e Escrivão de Polícia e R$ 10.930,51 para o cargo de Delegado de Polícia.

As provas serão realizadas no Recife: em 25 de fevereiro de 2024 para os cargos de Agente de Polícia e Escrivão de Polícia; e em 3 de março de 2024 para o cargo de Delegado de Polícia.

“Em mais uma ação do Juntos pela Segurança, lançamos o edital de concurso para a Polícia Civil. Serão 445 vagas para reforçar a segurança de Pernambuco e permitir que seja um Estado cada vez melhor de se viver”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

As taxas de inscrição custam R$ 250 para Agente de Polícia e Escrivão de Polícia e R$ 350 para Delegado de Polícia.

