Governo de Pernambuco autoriza seleção simplificada com 33 vagas para a UPE; confira cargos Contratos serão temporários, com prazo de 12 meses

O Governo do Estado autorizou a realização de seleção pública simplificada para a contratação temporária de 33 profissionais para atuação na Universidade de Pernambuco (UPE).



Serão abertas vagas para professor auxiliar (25), bibliotecário (2), pedagogo (2), técnico de laboratório (1), técnico em informática (1) e assistente administrativo (2).



A autorização foi realizada via decreto nº 55.293, publicado no Diário Oficial do Estado nessa quinta-feira (7), e atende a uma solicitação da própria UPE, feita por meio do ofício nº 659/2023.



Os contratos serão temporários, com prazo de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período até o limite máximo de seis anos, conforme interesse e necessidade da instituição de ensino.

O edital com todos os detalhes da seleção simplificada, a exemplo de data de inscrição e salários, ainda não foi divulgado e será estabelecido em portaria conjunta da Secretaria de Administração e UPE.



O decreto que autoriza a seleção pública foi assinado pela governadora Raquel Lyra, pela Procuradora-Geral do Estado, Bianca Teixeira, e pelos secretários Mauricélia Bezera, da Ciência, Tecnologia e Informação, Ana Maraíza de Souza, da Administração e Túlio Vilaça, da Casa Civil.



Confira vagas:

- Professor Auxiliar (25)

- Bibliotecário (2)

- Pedagogo (2)

- Técnico de Laboratório (1)

- Técnico em Informática (1)

- Assistente Administrativo (2)

