Governo de Pernambuco contrata organizadora de concurso de PM e Bombeiros. Saiba quando sai edital

Com 3,6 mil vagas previstas, o concurso público para Polícia Militar e Bombeiro Militar de Pernambuco já tem sua banca organizadora. O Governo do Estado divulgou, nesta quarta-feira (11), que a empresa responsável pelo certame será a AOCP, associação civil de caráter assistencial e educacional que tem mais de dez anos de atuação em concursos públicos em órgãos federais, estaduais e municipais.

A gestão estadual ainda afirmou que o edital deverá ser publicado em 13 de novembro de 2023. A contratação da AOCP, feita com dispensa de licitação e que custou R$ 13,3 milhões, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira.

“A contratação da banca organizadora é um passo fundamental e confirma a decisão da nossa gestão de reforçar as operativas para garantir mais segurança para a população. Essa é uma ação estratégica do Juntos Pela Segurança, que garantirá já no ano que vem um reforço importante para a garantia da qualidade de vida dos pernambucanos", afirmou a governadora Raquel Lyra.

As provas serão realizadas em três cidades de Pernambuco: Recife, Caruaru e Petrolina.

A maioria das vagas — um total de 2,4 mil — será para praça da Polícia Militar. Haverá ainda 600 vagas para praça do Corpo de Bombeiros Militar, 300 para oficial da Polícia Militar e 60 para oficial do Corpo de Bombeiros Militar.

"Estamos determinados a fazer um concurso qualificado para que o objetivo do governo, que é o reforço da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros, aconteça de forma transparente, no tempo certo e selecionando quadros de qualidade", completou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

