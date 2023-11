A- A+

Governo de Pernambuco divulga banca organizadora do concurso da Polícia Civil; saiba qual é Edital do concurso será publicado no dia 15 de novembro

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), associação civil sem fins lucrativos especializada na realização de concursos públicos, será a empresa responsável pelo concurso público para preenchimento de 445 vagas para a Polícia Civil de Pernambuco. O nome da banca organizadora foi divulgado pelo Governo do Estado, nesta terça-feira (31). O edital do concurso será publicado no dia 15 de novembro de 2023. A previsão é que a primeira prova seja realizada no dia 25 de fevereiro de 2024.

A maior parte das vagas previstas para esta seleção (250) é para o cargo de agente de polícia. Haverá também 150 vagas para escrivão de polícia e 45 para delegados. Segundo a governadora Raquel Lyra, ao longo dos dez meses, o Governo conseguiu garantir R$ 1 bilhão para equipar as forças de polícia com a troca de viaturas, compra de coletes à prova de balas e investir no Corpo de Bombeiros.

“Agora vamos realizar concursos públicos de policiais civis e militares que ingressarão no serviço público para transformar a segurança do nosso Estado. Teremos prova em janeiro para Polícia Militar e em fevereiro para Polícia Civil”, destacou.

Polícia Militar e Bombeiro Militar

Também haverá concurso para Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado. O Governo já divulgou que o Instituto AOCP será a empresa responsável pela banca. O certame prevê 2.400 vagas para Praça da Polícia Militar, 600 vagas para Praça do Corpo de Bombeiros Militar, 300 para Oficial da Polícia Militar e 60 Oficial do Corpo de Bombeiros Militar.

As provas serão realizadas em três municípios: Recife, Caruaru e Petrolina (apenas para os cargos de Praça da Polícia Militar e Bombeiro).

Segurança no Estado

Em dez meses, na área da segurança pública, o Governo do Estado entregou 724 novas viaturas para a Polícia Militar, 20 para a Polícia Penal, além de 7 mil coletes balísticos para policiais militares e 1 mil para os policiais civis do Estado. A governadora também deu posse a 338 policiais penais aprovados em concurso de 2021, que previa a contratação de apenas 200 agentes de segurança. Os projetos de Orçamento e de Plano Plurianual para os próximos anos contabilizam R$ 1 bilhão de investimentos para o Juntos Pela Segurança.

