Concurso da Polícia Civil: Governo de Pernambuco pode convocar o dobro de candidatos

O Governo de Pernambuco poderá convocar até o dobro de número de vagas do concurso da Polícia Civil. Um aditivo referente ao edital foi publicado no sábado (24), no Diário Oficial do Estado.



Inicialmente, o concurso previa 250 vagas para agente de polícia, 150 para escrivão e 45 para delegado, totalizando 445 vagas, que, agora, podem ser ampliadas. As provas foram realizadas nesse domingo (25).



Poderão ser convocados canditados aprovados em todas as etapas do concurso e que estejam classificados até o dobro do número de vagas indicadas no edital do concurso da Polícia Civil.



De acordo com o Governo de Pernambuco, todos os cargos a mais estão condicionados à existência de vagas, à inexistência de impedimento legal e/ou orçamentário e à expressa autorização da Câmara de Política de Pessoal (CPP).



Os salários iniciais ofertados são de R$ 4.700, para os cargos de agente de polícia e escrivão, e R$ 10.930,51 para o cargo de delegado. A divulgação do resultado final está previsto para ocorrer no dia 1º de abril.

"O aumento no número de vagas para o concurso da Polícia Civil faz parte da política do Juntos pela Segurança de otimizar a capacidade investigativa da corporação. Estamos trabalhando para ter mais agentes, escrivães e delegados para nos ajudar a dar tranquilidade à população pernambucana e as respostas que almejamos para a segurança pública", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Para a secretária de Administração, Ana Maraíza, a convocação do dobro do número de candidatos para os cargos de delegado, agente e escrivão irá fortalecer a segurança pública do Estado.

“Essa é mais uma iniciativa da atual gestão que incrementará o quadro de servidores da área de segurança e que fornecerá à sociedade serviços públicos mais eficientes”, pontuou.

No início deste mês de fevereiro, o governo também ampliou de 2.700 para 5.250 o número de vagas do concurso da Polícia Militar, cujas provas foram aplicadas em janeiro deste ano.

