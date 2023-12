Governo de Pernambuco nomeia 283 profissionais de saúde

A- A+

O Governo de Pernambuco publicou, nesta quinta-feira (7), no Diário Oficial do Estado, a nomeação de 283 novos profissionais da área aprovados em um processo seletivo realizado pela Secretaria de Saúde (SES-PE), em 2019.

Com a nomeação, serão reforçados os quadros de analista em saúde, assistente em saúde e fiscal em vigilância. De acordo com a gestão estadual, o aumento no número de funcionários deverá ajudar a ampliar a assistência à população e contemplar unidades de saúde pernambucanas.

“O cuidado com a vida dos pernambucanos e pernambucanas é prioridade máxima do nosso governo, por isso estamos nomeando todos esses profissionais. Com mais servidores atuando no atendimento à população, podemos melhorar o serviço nos nossos hospitais e seguir caminhando para que ninguém do estado sofra com a falta de acesso à saúde pública”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Entre as especialidades contempladas, estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, biomédicos, psicólogos, sanitaristas, técnicos em saúde bucal, técnicos em radiologia, técnicos de laboratório e nutricionistas.

Para a secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti, os profissionais chegam para fortalecer a rede de assistência.

“É mais uma ação de valorização da saúde pública. Recebemos com boas-vindas esses profissionais nomeados pela governadora Raquel Lyra e contamos com eles para melhorar a nossa cobertura de assistência”, pontuou.

Nomeações recentes

No último mês, 138 médicos de especialidades diversas também foram nomeados para compor o quadro funcional da rede pública de saúde do Estado.

“Ao todo, foram contempladas 11 especialidades: anestesiologia, cardiologia, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, oncologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, radiologia, tocoginecologia, traumatologia e clínica geral”, relembrou a secretaria Zilda Cavalcanti.

