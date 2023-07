Governo do Estado anuncia concurso para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil

A- A+

O lançamento do novo programa de segurança pública do Governo do Estado trouxe previsão de novos concursos para as carreiras policiais. No ato de lançamento da iniciativa, a governadora Raquel Lyra (PSDB) anunciou a convocação de 338 novos policiais penais, além do anúncio de concursos públicos para praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil.

De acordo com a previsão apresentada, a previsão é de abertura de 360 vagas de praças e oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, serão vagas para 2.400 praças, 300 oficiais da Polícia Militar e 60 oficiais do Corpo de Bombeiros.

Além disso, será lançado concurso para a Polícia Civil nos cargos de delegados, agentes e escrivães. A previsão é de abertura de 45 vagas para delegados e 150 para escrivães.

A partir do anúncio do programa, a governadora disse que a abertura se dará em até 90 dias, a partir da contratação da empresa que irá realizá-lo e elaboração do edital .

