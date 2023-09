A- A+

Governo federal anuncia liberação de concurso com 900 vagas para Auditor Fiscal do Trabalho Com o salário inicial de R$ 21 mil, o cargo exige nível superior

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou no mês de julho a autorização de abertura de concursos para 4.436 cargos efetivos no governo federal. Com os concursos já autorizados este ano, são ao todo 5.880 vagas abertas em 2023.

Entre as áreas que serão autorizadas a fazer concurso está o Ministério do Trabalho e Emprego com 900 vagas para Auditor Fiscal do Trabalho. A data para a publicação do edital ainda será definida, mas a previsão é que o concurso ocorra ainda este ano. Com um salário inicial de R$ 21 mil, o cargo exige nível superior. O último concurso para auditor fiscal do trabalho do MTE ocorreu em 2013.

Recentemente, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, informou que a realização do concurso é necessária para reforçar a equipe.

