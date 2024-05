A- A+

Governo federal define nova data do Enem dos Concursos; saiba quando serão aplicadas as provas Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado

O Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), adiado por conta da calamidade climática no Rio Grande do Sul, será em 18 de agosto. Previstas inicialmente para 5 de maio, as avaliações serão em 228 cidades do Brasil.

A nova data do chamado "Enem dos Concursos" foi divulgada nesta quinta-feira (23), pelo Ministério da Gestão, pasta do governo federal responsável pelas provas.

Mais de 2,1 milhões de pessoas se inscreveram no CNPU. Os candidatos irão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Ainda segundo o Ministério da Gestão, um novo cronograma completa deverá ser divulgado em breve, com as demais datas do certame.

As questões aplicadas serão as mesmas, já que todos os malotes com os cadernos de provas foram recolhidos em todo o Brasil. Um local seguro, por motivos óbvios não divulgado, foi escolhido para guardar as avaliações.

O cartão de confirmação com outros detalhes dos locais de provas será divulgado em 7 de agosto.

