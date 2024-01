A- A+

Governo Federal lança edital do Concurso Nacional Unificado; confira os detalhes do certame Prova será aplicada no dia 5 de maio em 220 municípios espalhados por todos os estados do Brasil

Com o total de 6.640 vagas disponíveis, o Concurso Nacional Unificado teve seu edital lançado pelo Governo Federal nesta quarta-feira (10). Dividido em oito blocos temáticos, o chamado “Enem dos concursos” será aplicado em todos os estados do país.



Para nível médio, os salários variam entre R$ 4.008,24 e R$ 7.436,29. Já para os cargos de nível superior, a remuneração vai de R$ 5.212,29 a R$ 22.921,71.

A prova, que tem o propósito de descentralizar a realização de concursos no Brasil, será realizada em 220 municípios no dia 5 de maio. O certame contará com a aplicação de questões objetivas específicas e dissertativas por área de atuação e selecionará novos servidores para 21 órgãos públicos federais.

A inscrição poderá ser realizada entre os dias 19 deste mês e 9 de fevereiro, por meio do Portal Gov.BR.

Os participantes do concurso poderão disputar mais de uma vaga dentro do mesmo bloco temático e com uma taxa de inscrição única. Para cargos de nível médio, a taxa será de R$ 60, enquanto para vagas de nível superior o custo será de R$ 90.

Serão isentos do pagamento da inscrição os candidatos que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); que cursam ou cursaram faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni); além dos que realizaram transplante de medula óssea.

O resultado das provas objetivas será disponibilizado no dia 3 de junho, assim como os resultados preliminares das provas discursivas e redações. Já o resultado final será divulgado no dia 30 de julho.



Confira o edital completo do Concurso Nacional Unificado:

Editais Concurso CNU 2024 by Folha de Pernambuco on Scribd

Consulte a divisão das vagas e especialidades por bloco temático:

