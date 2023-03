Grupo Carrefour oferece formação em varejo; são 100 vagas em Pernambuco

A- A+

A Escola Social de Varejo (ESV), que forma pessoas para o mercado de trabalho na área do varejo, está com inscrições abertas. A ormação é gratuita e oferece orientações e apoio para inserção no mercado de trabalho; a taxa de contratação de formados no curso chega a 80%. São oferecidas 300 vagas nos estados de São Paulo, Bahia e Pernambuco. Em Pernambuco são 100 vagas. As inscrições serão mantidas até o preenchimento das vagas disponíveis para cada localidade.



Para participar da seleção, é necessário ter de 17 a 24 anos, ter concluído o Ensino Médio na rede pública e possuir renda familiar de até três salários mínimos. Na primeira etapa, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online para o núcleo do estado de interesse. Pessoas que estiverem dentro dos critérios para admissão no programa serão incluídas em grupos de WhatsApp e receberão informações sobre os próximos passos.

O formulário está disponível nos seguintes links:

Pernambuco: bit.ly/esv23pe

Bahia: bit.ly/esv23ba

São Paulo: bit.ly/esv23sp

Na segunda etapa, os inscritos participam de uma dinâmica de grupo online ou presencial com a equipe de educadores e coordenadores da ESV e respondem a uma sondagem para avaliação de conhecimentos pessoais e gerais. As listas de aprovados serão divulgadas no dia 22 de março, após as 17h. O início das aulas está previsto para 28 de março.

Para realizar a matrícula, os candidatos aprovados precisam providenciar os seguintes documentos: RG; CPF; comprovante de residência; comprovante de vacinação contra a Covid-19; declaração de conclusão do Ensino Médio ou a Ficha 19 para quem já finalizou e comprovante de matrícula para quem ainda está cursando; título de eleitor; foto 3x4; carteira de trabalho; PIS/NIS; e, para os do sexo masculino, certificado de reservista do Exército Brasileiro ou CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação.



A formação é totalmente online, com algumas atividades especiais acontecendo presencialmente. Os selecionados receberão um tablet com acesso à internet para utilizar durante o período de formação. O curso tem duração de aproximadamente quatro meses, com aulas online ao vivo duas vezes por semana, de duas horas cada, e outras atividades a serem desenvolvidas na plataforma de Educação a Distância (EaD). O certificado é emitido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) como curso de extensão.



A ESV é um programa do Grupo Carrefour Brasil, desenvolvido em parceria com o Instituto Aliança, que prepara jovens para o mundo do trabalho, com foco no segmento varejista.

