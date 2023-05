A- A+

Grupo Mateus oferece 1.300 vagas de trabalho para as quatro lojas no município de Paulista Oportunidades contemplam os setores de manutenção, conferência, estoque, tecnologia, entre outros

Prestes a iniciar suas operações no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, o Grupo Mateus - empresa maranhense de atacado e varejo, oferece 1.300 oportunidades de trabalho em diferentes segmentos da área. Na próxima segunda-feira (8), começarão os agendamentos para entrevistas de emprego na cidade.

As vagas oferecidas contemplam os setores de manutenção, conferência, estoque, tecnologia, financeiro, depósito, hortifruti, entre outras. As entrevistas serão realizadas por meio da convocação dos interessados através das informações contidas no banco de dados da empresa. Após a triagem, serão disponibilizadas as agendas de treinamento teórico em locais e datas informadas aos candidatos, além de ações práticas nas lojas adquiridas no município. Quem quiser participar, poderá cadastrar o currículo no site da empresa.

Durante o treinamento, gastos com transporte e alimentação serão custeados pela empresa para moradores da cidade. Segundo representante da companhia, a duração desse processo é de 20 a 30 dias.

"Vamos preencher, aproximadamente, 1.300 vagas de trabalho para as quatro lojas que estamos inaugurando em Paulista. Estimamos que em pouco mais de 90 dias estejamos funcionando com nossas lojas abertas ao público”, frisou a representante do Grupo Mateus.

Além das unidades em Paulista, a rede varejista também anunciou a abertura de sete unidades espalhadas pela capital pernambucana, conforme noticiou a Folha de Pernambuco. Só no Recife, a expectativa é gerar cerca de 2,5 mil empregos diretos, proporcionando mais de 350 vagas por loja.

