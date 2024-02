A- A+

Grupo Morada oferta vagas de emprego para atuação na Região Metropolitana do Recife; confira áreas Inscrições devem ser feitas no site do Morada da Paz

O Grupo Morada está com vagas de emprego abertas em diferentes funções, de níveis médio e superior, para atuação na Região Metropolitana do Recife. A empresa, do seguimento funerário, é detentora das marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial, Assistência Funeral e Morada da Paz Pet.



Há oportunidades para consultor de atendimento, instrutor de treinamento, líder administrativo, supervisor de logística e vendedor externo.

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a aba "trabalho conosco" no site do Morada da Paz.



Para o cargo de supervisor de logística, por exemplo, é necessário ter ensino superior ou tecnólogo completo em Administração, Engenharia de Produção ou Logística. Já para consultor de atendimento, é preciso ter ensino superior completo em qualquer área e disponibilidade para atuar em regime de escala 12x36 horas.

O cargo de vendedor externo exige ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em horário comercial. No site de inscrição, é possível conferir todos os requisitos para cada cargo e cadastrar o currículo.

"Após as inscrições, os currículos serão analisados, e os candidatos serão convocados a continuar na seleção, com duração de 20 a 30 dias", informou a empresa.

O Grupo Morada não divulgou os salários ofertados, mas afirma que a remuneração é compatível com o mercado. Entre os benefícios ofertados, estão vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, equipe de apoio psicológico, licença-maternidade/paternidade estendida, entre outros.

