Grupo Moura oferece 150 vagas gratuitas em curso de tecnologia e programação

A empresa de baterias Moura oferece 150 vagas em curso gratuito de tecnologia e programação. As inscrições já estão abertas no site da empresa e seguem até o próximo domingo (3 de dezembro).



Podem participar estudantes que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou técnico em escolas da rede pública, ou quem concluiu o ensino médio em escola particular como bolsista.



Ainda entre os requisitos para concorrer a uma das vagas, é necessário residir no município de Belo Jardim, no Agreste, ou em cidades circunvizinhas, e ter 18 anos ou mais.

O curso é online, com aulas gravadas, 18 horas semanais e seis meses de duração. Nele, os participantes vão aprender lógica de programação, front-end ou back-end, OCI (Oracle Cloud) e soft skills.



A formação é promovida por meio de uma parceria entre o Grupo Moura e a Oracle.

