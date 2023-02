A- A+

Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa abre vagas de residência médica em Geriatria Interessados devem se inscrever até o dia 26 deste mês no site do Instituto de Apoio à Universidade

O Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), na Estância, referência no atendimento à população recifense a partir de 60 anos, abriu inscrições para o programa de residência médica em Geriatria.

Interessados devem se inscrever até o dia 26 deste mês através do site do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, banca organizadora da seleção, e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 490.

Serão disponibilizadas duas vagas para atuar na unidade, que é a primeira pública do Norte-Nordeste voltada para idosos.

Quem pode se inscrever

De acordo com a Prefeitura do Recife, podem se inscrever os estudantes de medicina ou graduados que atendam aos pré-requisitos do edital, como, por exemplo, ter conhecimentos em Clínica Médica.

A seleção ocorrerá em fase única, com uma prova escrita de caráter eliminatório/classificatório. Os aprovados vão receber uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,90 ao longo dos dois anos da residência.

Este é o primeiro Programa de Residência da unidade e foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) e pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Para ser aprovado, a equipe do HECPI precisou comprovar que a unidade está pronta para se tornar um campo de prática para estudantes.

A unidade hospitalar é referência quando o tema é ensino e pesquisa relacionada à Geriatria: o local é campo de prática de estudantes e residentes que pertencem a outros programas e escolhem a instituição como rodízio opcional.

