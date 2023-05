Hospital Regional de Paulista abre seleção para 180 vagas; veja como se candidatar

A- A+

O Hospital Geral de Paulista se prepara para iniciar suas operações no município e está em busca de profissionais para integrar sua equipe assistencial.

Os interessados em participar do processo seletivo podem enviar seus currículos para o seguinte endereço de e-mail: [email protected].

Além do e-mail, também está disponível um formulário de cadastramento de currículos online, que pode ser acessado através deste link.

O processo para preenchimento das vagas já está aberto e seguirá por todo o mês de junho.

As vagas oferecidas contemplam diversos cargos e níveis de qualificação, segundo a prefeitura. Há oportunidades para profissionais de nível superior, tais como nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, assistentes sociais e enfermeiros.

Além desses, também serão contratados técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, técnicos de radiologia, técnicos de imobilização, assistentes administrativos e outros profissionais para serviços terceirizados.

Etapas

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em uma avaliação técnica escrita, incluindo teste psicotécnico.

A segunda etapa compreenderá uma entrevista com os candidatos selecionados.

O diretor operacional do hospital, Dr. Bruno Marques, ressaltou que os aprovados preencherão as 180 vagas disponíveis no momento, enquanto os demais serão mantidos em um cadastro de reserva para futuras convocações, de acordo com a necessidade do hospital.

Hospital

Entre os serviços imediatos que serão oferecidos à população, destacam-se: emergência geral 24 horas para adultos, emergência em ortopedia para adultos, internação geral/clínica médica em enfermarias com 15 leitos, internação geral em apartamentos com cinco leitos, bloco cirúrgico para cirurgias eletivas, UTI adulto com 20 leitos, centro diagnóstico de imagem, centro diagnóstico de análise clínica/laboratorial e centro de hemodiálise, entre outros.

Veja também

FREVO Paço do Frevo conta com show da Banda de Frevo Elétrica do cordão carnavalesco Quero Ver Quem Vai