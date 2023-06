Hospital Veterinário do Recife abre vagas de estágio remunerado; saiba como participar da seleção

A- A+

O Hospital Veterinário do Recife Robson José Gomes de Melo (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, está com oito vagas de estágio remunerado abertas.



De acordo com a Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais (Seda), as oportunidades são para estudantes universitários que cursam a partir do 7º período de Medicina Veterinária.



Do total de vagas, quatro são para o turno da manhã, sendo uma para diagnóstico de imagem, uma para clínica médica e duas para cirurgia; e outras quatro vagas para o turno da tarde, sendo duas para clínica médica e duas para cirurgia.



Os estagiários selecionados terão carga horária de 20 horas semanais, com atuação de segunda a sexta-feira.





A bolsa estágio é no valor de R$ 777, mais auxílio-transporte de R$ 77. O contrato terá duração de um ano, com início a partir do mês de agosto.



Os interessados devem encaminhar currículo em formato PDF para o email [email protected], até o dia 9 de julho. A seleção será feita em duas etapas, sendo elas análise curricular e prova prática.



O resultado dos selecionados será divulgado no site da Seda, no dia 26 de julho de 2023.



O Hospital Veterinário do Recife está localizado na avenida Professor Estevão Francisco da Costa, S/N, no bairro do Cordeiro, no Recife.

