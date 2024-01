A- A+

Iassepe abre seleção simplificada com 12 vagas; vagas são para unidades do Interior Vagas são para coordenar as agências regionais do Sassepe

Com 12 vagas distribuidas no Estado, a Secretaria de Administração (SAD) de Pernambuco abriu seleção simplicada para os cargos, em comissão, de Coordenador das Unidades das Agências Regionais do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (Sassepe).



A portaria da seleção, feita em conjuto com o Instituto de Atenção à Saúde e Bem-Estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe), foi publicada na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial.



As inscrições começam nesta sexta-feira (5) e vão até o dia 21 de janeiro através do endereço eletrônico https://selecionases.saude.pe.gov.br. A remuneração é de R$ 2.504,95.



As vagas são todas para o Interior do Estado, para as seguintes unidades: Afogados da Ingazeira; Arcoverde; Carpina; Caruaru; Garanhuns; Goiana; Ouricuri; Palmares; Petrolina; Salgueiro; Serra Talhada e Surubim.

Entre as atribuições dos coordenadores, segundo o governo, estão planejar, coordenar, organizar e executar as funções e atividades administrativas e operacionais desenvolvidas nas agências regionais do Sassepe.

O interessado deve ter nível superior completo e experiência comprovada em cargo de coordenação e supervisão de pessoas e/ou serviços, no mínimo, de seis meses. A avaliação será em duas etapas: avaliação curricular e entrevista.



A etapa de entrevista poderá ser presencial ou por videoconferência, em datas, horários e locais a serem divulgados no site da SAD e por e-mail enviado ao endereço informado pelo candidato(a) no momento da sua inscrição.

O resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro no Diário Oficial do Estado e no site da Secretaria de Administração.

O edital está disponível no site da SAD na aba Concursos e Seleções Simplificadas.

